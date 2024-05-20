Ушла из жизни вдова актера Михаила Пуговкина

Ирина Пуговкина-Лаврова — вдова знаменитого актера Михаила Пуговкина — скончалась 20 мая. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на представителя общественной палаты Республики Крым и бессменного члена попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Алену Плакиду.
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