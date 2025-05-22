ВО сбили 12 украинских беспилотников над Курской областью за ночь

<p style="text-align:justify">Минобороны России сообщило, что в ночь с 22 на 23 мая с 00:00 до 05:30 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе 12 — над территорией Курской области.