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KurskTV.Ru

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ВО сбили 12 украинских беспилотников над Курской областью за ночь

<p style="text-align:justify">Минобороны России сообщило, что в ночь с 22 на 23 мая с 00:00 до 05:30 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе 12 &mdash; над территорией Курской области.

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