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Студенты Московского колледжа креативных индустрий разработали более 120 проектов для работодателей

Студенты Московского колледжа креативных индустрий разработали более 120 проектов для работодателей

Студенты Московского колледжа креативных индустрий им. Л.Б. Красина разработали более 120 проектов для различных организаций, включая издательства, центры социальной поддержки, рекламные и производственные компании.

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