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Массовый забой непобедимой западной техники: Зрелище, от которого не оторваться

Массовый забой непобедимой западной техники: Зрелище, от которого не оторваться

В ближайшее время ВСУ попытаются зацепиться за благоприятные оборонительные рубежи. Если нашим наступающим войскам удастся сбить с них противника, то дальнейшее отступление ВСУ может существенно ускориться, а русская армия существенно продвинется на запад.

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АндрейБорков
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