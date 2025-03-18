Египте найдена 3600-летняя королевская гробница

Совместные археологические усилия египетских экспертов и команды из Университета Пенсильвании привели к новаторскому открытию в некрополе Гебель Анубис в Абидосе, расположенном в губернаторстве Сохаг на юге Египта.
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