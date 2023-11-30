НЕВЕРОЯТНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ: ВЕТЕРАНА СВО В ПСКОВЕ ТРАВЯТ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ

ОТ

Олег Тимофеев

Как прокуратура такое допустила? А какой с нее спрос? Так уроды кто гадит или тот кто не защищает законные права ветерана? Может проще прокурора поменять на месте если у него совести нет а не дебаты устраивать с показухой? Не способен прокурор такие вопросы решать а как он вообще работает?