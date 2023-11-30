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НЕВЕРОЯТНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ: ВЕТЕРАНА СВО В ПСКОВЕ ТРАВЯТ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ

НЕВЕРОЯТНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ: ВЕТЕРАНА СВО В ПСКОВЕ ТРАВЯТ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ

22-летний Андрей Ползохновский, кавалер ордена Мужества, лишился ноги на войне. Однако, когда парень вернулся в Псков, не ожидал, что столкнётся с беспрецедентной жестокостью со стороны соотечественников, желающих ему смерти.

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Комментарии
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Светлана Никишова
А женщина по фамилии Коваленко!
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13 мин.
Александр Корнилов
Сколько же гадёнышей живёт среди нас...
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1 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Как прокуратура такое допустила? А какой с нее спрос? Так уроды кто гадит или тот кто не защищает законные права ветерана? Может проще прокурора поменять на месте если у него совести нет а не дебаты устраивать с показухой? Не способен прокурор такие вопросы решать а как он вообще работает?
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1 мин.

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