Трамп обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы

Трамп обвинил Китай в попытках вмешаться в американские выборы 2020 года. Он заявил, что китайское правительство получило информацию о 220 млн избирателей, назвав это «самой масштабной в истории компрометацией данных о выборах».
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