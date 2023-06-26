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Журналист SI Крис Мэнникс: «Не надо играть в плохих парней. Пришло время двигаться дальше и обменять Дэмиана Лилларда»

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что «Портленду» стоит обменять разыгрывающего Дэмиана Лилларда и строить состав вокруг молодых игроков.

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