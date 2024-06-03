Сенаторы Воробьев и Булавин приняли участие в заседании Совета ПА ОДКБ

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев и глава Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин приняли участие в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате.
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