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В Госдуме снова заговорили об отмене ЕГЭ

В Госдуме снова заговорили об отмене ЕГЭ

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. Об этом сообщает «РБК» «Последние события вокруг ЕГЭ — от публичных скандалов до откровенных трагедий — просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников.

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