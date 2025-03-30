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Петербургский дневник

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Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы

Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram.

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