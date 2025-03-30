Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта Группу российских спасателей и кинологов направили в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы — провинцию Мандалай, сообщило МЧС в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии