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Мировое обозрение

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Турбины до разрешения на реактор: Terrestrial Energy предложила новый порядок строительства АЭС

Турбины до разрешения на реактор: Terrestrial Energy предложила новый порядок строительства АЭС

Главное в тезисах: Разделение лицензий: Terrestrial Energy предложила NRC строить турбинный комплекс АЭС по обычным промышленным нормам, оставив реакторный модуль под строгими ядерными требованиями.

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