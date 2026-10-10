Турбины до разрешения на реактор: Terrestrial Energy предложила новый порядок строительства АЭС

Главное в тезисах: Разделение лицензий: Terrestrial Energy предложила NRC строить турбинный комплекс АЭС по обычным промышленным нормам, оставив реакторный модуль под строгими ядерными требованиями.
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