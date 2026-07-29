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Татарстанда дошман пилотсыз очкычы бәреп төшерелгән

Татарстан территориясендә дошман БПЛАсы бәреп төшерелде. Бу турыда РФ Саклану министрлыгы хәбәр итә. Ведомство мәгълүматлары буенча, Россия төбәкләре территориясендә узган төндә барлыгы 295 Украина пилотсыз очкычы юк ителгән.

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