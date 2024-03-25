Президент Эритреи выразил соболезнования российскому народу в связи с терактом

Президент восточноафриканского государства Эритрея Исайяс Афеверки направил послание с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с «ужасающим и трагическим террористическим актом в концертном зале», сообщило министерство иностранных дел страны.
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