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Президент Эритреи выразил соболезнования российскому народу в связи с терактом

Президент Эритреи выразил соболезнования российскому народу в связи с терактом

Президент восточноафриканского государства Эритрея Исайяс Афеверки направил послание с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с «ужасающим и трагическим террористическим актом в концертном зале», сообщило министерство иностранных дел страны.

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