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Крикунов о продлении бана России от ИИХФ: «Думал, что молодежь допустят. Что‑то они совсем перегибают»

Бывший главный тренер сборной России  Владимир Крикунов высказался о продлении отстранения российских национальных команд от соревнований под эгидой ИИХФ.

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