В Белграде протестующие разошлись после требований об освобождении задержанных

Митингующие в Белграде, сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия», выступили с требованием отпустить всех задержанных в ночь на 25 декабря в ходе акта протеста у здания администрации, а затем самостоятельно разошлись.
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