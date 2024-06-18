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Пэйтон Притчард и Деррик Уайт- авторы лучших моментов 5-го матча финальной серии НБА

Пэйтон Притчард и Деррик Уайт- авторы лучших моментов 5-го матча финальной серии НБА

НБА представила подборку лучших моментов заключительного пятого матча финальной серии «Бостон» – «Даллас» (106:88, 4-1).

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