«Известия»: в России трудоустроена только четверть инвалидов

Только 27% инвалидов трудоспособного возраста имеют работу в России, пишет газета «Известия». Министерство труда РФ готовит комплекс мер по поддержке работодателей, нанимающих людей с инвалидностью, в рамках национального проекта «Кадры».
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