«Имам должен быть “универсальным солдатом”»: хазрат о психологии

Что такое душа? Как увлечение психологией может отразиться на семье? Можно ли принимать лекарства, которые прописал психиатр? Как по исламу справляться с депрессией или ПТСР? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.