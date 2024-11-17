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Татар-информ

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«Имам должен быть “универсальным солдатом”»: хазрат о психологии

«Имам должен быть “универсальным солдатом”»: хазрат о психологии

Что такое душа? Как увлечение психологией может отразиться на семье? Можно ли принимать лекарства, которые прописал психиатр? Как по исламу справляться с депрессией или ПТСР? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

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