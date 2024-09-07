Что будет, если начать копать яму в пустыне: насколько глубоко она может уйти

Исследователей давно интересует, что скрывается под бескрайними песками пустынь. Какие тайны хранят эти необъятные территории? Если начать раскопки, что мы обнаружим: землю, камни, древние артефакты или даже сокровища? Ученые приблизились к ответу на этот вопрос, но он сильно зависит от того, где именно проводятся раскопки.