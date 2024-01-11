SHAMAN высказался о возможности пойти на интервью к Ксении Собчак

Ксения Собчак неоднократно демонстрировала свой интерес к Ярославу Дронову. Поклонники SHAMAN предполагают, что журналистка хотела бы побеседовать с исполнителем, однако он не торопится идти к ней на интервью.
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