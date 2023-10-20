Эндокринолог Мамонтова рассказала, что нужно знать о витамине D

Существует множество мифов о витамине D. Самые распространенные в беседе с «Аргументами и фактами» развенчала врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Мамонтова.
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