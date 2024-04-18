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Крымское информационное агентство

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  • Ольга Заварухина
    Ну раз такой любитель украинскихнацистов, непременно вместе с семьей чемодан вокзал ОКРАИНА. А нечего сидеть в паблик...Крымчанин публичн...
  • Андрей Баканин
    Ну, да. Весь ум в щёки ушёл.Крымчанин публичн...
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    Там изначально для ума место не планировалосьКрымчанин публичн...

В деле с откушенным тигром пальцем в «Тайгане» неожиданный поворот

В деле с откушенным тигром пальцем в «Тайгане» неожиданный поворот

В деле об откушенном тигром пальце у годовалого малыша в крымском парке «Тайган» новый поворот. После трех лет рассмотрения и даже вынесенного судом в 2022 году обвинительного приговора Олегу Зубкову, семья пострадавшего мальчика заявила, что не имеет каких-либо притязаний материального или морального характера в отношении владельца парка львов.

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