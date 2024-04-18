В деле с откушенным тигром пальцем в «Тайгане» неожиданный поворот

В деле об откушенном тигром пальце у годовалого малыша в крымском парке «Тайган» новый поворот. После трех лет рассмотрения и даже вынесенного судом в 2022 году обвинительного приговора Олегу Зубкову, семья пострадавшего мальчика заявила, что не имеет каких-либо притязаний материального или морального характера в отношении владельца парка львов.