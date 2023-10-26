Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшей конкуренцией на госзакупках

На ежегодной Всероссийской конференции в сфере закупок, организованной Федеральной антимонопольной службой РФ, руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщил, что Татарстан вошел в десятку российских регионов с наибольшей конкуренцией на госзакупках в 2022 году.
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