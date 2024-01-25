«Вас предупреждали: купили — теперь не нойте»: Владельцы OMODA спешно избавляются от машин из-за постоянных поломок

Постоянные обсуждения надежности китайских автомобилей частенько стали перерастать в ненависть с отвращением и даже злобой, причем не только на самих автопроизводителей, но и на владельцев, недавно купивших себе свежий китайский авто.
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