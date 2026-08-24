На Камчатке пресечена деятельность организованной группы в сфере незаконного игорного бизнеса

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю во взаимодействии с УФСБ России по Камчатскому краю выявлена и пресечена деятельность организованной группы, длительное время занимавшейся незаконной организацией азартных игр на территории краевого центра.
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