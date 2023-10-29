Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» не планирует продлевать контракт на транзит газа из России по истечении срока его действия в конце 2024 года Об этом в последнее время заявляет глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов в интервью разным изданиям.
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