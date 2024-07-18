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Kp.ru: Филипп Киркоров платит 11 млн рублей в год за обучение детей в Дубае

Kp.ru: Филипп Киркоров платит 11 млн рублей в год за обучение детей в Дубае

Журналисты раскрыли, в какой школе учатся дети Филиппа Киркорова. Благодаря ролику, снятому Аллой-Викторией в столовой учреждения, удалось определить, что наследники артиста поступили в Swiss International Scientific School.

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