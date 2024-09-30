В Ставропольском крае полицейские и общественники приняли участие в пятом Всероссийском слете казачьей молодежи

На базе Центра знаний «Машук» состоялся пятый Всероссийский слет казачьей молодежи, в котором приняли участие заместитель начальника ООДУУП и ПДН краевого главка Светлана Коновалова и представитель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю Антоний Скрынников.