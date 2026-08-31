Утренний юмор: малина, крыжовник и худые мужчины

Утро понедельника — время взбодриться чашкой кофе и порцией хорошего юмора. В новой подборке — забавные картинки про то, как правильно уплетать малину, нелёгкий труд сборщиков крыжовника невысокого роста и другие смешные ситуации из жизни.
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