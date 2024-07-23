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СМИ выяснили, как США прикрыли «украинские» F-16 в Румынии от ударов ВС РФ (ВИДЕО)

СМИ выяснили, как США прикрыли «украинские» F-16 в Румынии от ударов ВС РФ (ВИДЕО)

фото: Американские «стратеги» прибыли в страну. В минувшее воскресенье 21 июля Минобороны РФ заявило о предотвращении МиГ-29 и МиГ-31 нарушения госграницы над акваторией Баренцева моря двумя американскими бомбардировщиками В-52НВВС США.

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