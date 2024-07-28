Фото со встречи Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне. Kremlin Pool/Global Look Press Едва Олимпиада в Париже начался, а количество скандалов и происшествий на один квадратный метр превысило все разумные пределы.
Путин, Ким Чен Ын и Трамп на Олимпиаде в Париже: Что осталось за кадром официальной трансляции
Комментарии
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Семен Демин
Сатанисты!
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2 час.
Людмила Лиханова
Семимильными шагами идут к вырождению , причем именно в прямом смысле. И слава Богу. Может останутся адекватные и они продолжат род людской в Европе, а не в Гейропе.
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2 час.
Олег Орлов
Такое изображение тайной вечери- просто издевательство над святым, священными писаниями... Это даже хуже бала Сатаны... Почему? Объясню... Там по крайней мере есть граница... А здесь как однажды изрек Эйнштейн, правда насчет бесконечности Вселенной больше, идиотизм как и глупость безграничны...
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2 час.
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