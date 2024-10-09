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Военное обозрение

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Никто не забыт, ничто не забыто: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Никто не забыт, ничто не забыто: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

В этом году исполняется 81 год со дня освобождения Красной армией Кавказа в хоже Великой Отечественной войны.

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