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ЗАМОРОЗКА: что, если текущая ситуация на фронтах сохранится на годы?

ЗАМОРОЗКА: что, если текущая ситуация на фронтах сохранится на годы?

А если текущая ситуация на фронте «застынет» на годы и годы? Ей уже не первый год, и так продолжается.

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Комментарии
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Ю
Южанин
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23 час.
Natalija Osminina
Вот что Вы пишите!!! Я уже сотни раз на МТ  объясняла КАК БУДЕТ. И никто  так до сих пор ничего не понял- Вы не одиноки. И, ведь, наверное, прочитали вчерашнюю статью на МТ- &quot;Страна злобных вдов&quot; на МТ https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43199876294/Strana-zlobnyih-vdov?utm_referrer=mirtesen.ru. Своих мозгов нет, мне не верите- так поверьте автору статьи, который на ВСЕЙ ИСТОРИИ Украины показал , что её ждет.  О какой &quot;тенденции не  доводить дело ДО КОНЦА&quot; Вы тут сетуете????  А &quot;к диалогу&quot; Россия открыта--- это требование Путина  к США вывести НАТО с восточной Европы. Что Вас в этом &quot;сильно настораживает&quot;??? .&quot;Позвольте, С КЕМ ВЕСТИ ДИАЛОГ?!!&quot; - с США разумеется! И об этом было в интервью Путина с Такером Карлсоном. Такер спросил: &quot;Значит  США должны признать, что мы проиграли на Украине?&quot; - Путин ответил- &quot;Разумеется&quot;. Такер: &quot;Но как ? С каким лицом мы должны это сделать?&quot; Путин ответил: &quot;Это уж ваше дело&quot;. ВСЁ!!!! &quot;ЕСЛИ БЫ сейчас была ВОВ, то война длилась бы не 4 года, а 104..&quot; - сейчас не Вторая Мировая, а ТРЕТЬЯ!!!! Запомните это наконец!!!.
Страна злобных вдов - Новости, события, факты - 12 февраля - 43199876294
Новости, события, факты - МирТесен
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23 час.
Natalija Osminina
У Вас, извините, тоже мозгов маловато, чтобы понять,  к чему идет СВО? А я, ведь, все наверху описала. И автор вчерашней статьи &quot;Страна злобных вдов&quot; - тоже. Стыдно за человечество становится, читая посты на МТ.
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23 час.

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