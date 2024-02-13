ЗАМОРОЗКА: что, если текущая ситуация на фронтах сохранится на годы?

Natalija Osminina

Вот что Вы пишите!!! Я уже сотни раз на МТ объясняла КАК БУДЕТ. И никто так до сих пор ничего не понял- Вы не одиноки. И, ведь, наверное, прочитали вчерашнюю статью на МТ- "Страна злобных вдов" на МТ https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43199876294/Strana-zlobnyih-vdov?utm_referrer=mirtesen.ru. Своих мозгов нет, мне не верите- так поверьте автору статьи, который на ВСЕЙ ИСТОРИИ Украины показал , что её ждет. О какой "тенденции не доводить дело ДО КОНЦА" Вы тут сетуете???? А "к диалогу" Россия открыта--- это требование Путина к США вывести НАТО с восточной Европы. Что Вас в этом "сильно настораживает"??? ."Позвольте, С КЕМ ВЕСТИ ДИАЛОГ?!!" - с США разумеется! И об этом было в интервью Путина с Такером Карлсоном. Такер спросил: "Значит США должны признать, что мы проиграли на Украине?" - Путин ответил- "Разумеется". Такер: "Но как ? С каким лицом мы должны это сделать?" Путин ответил: "Это уж ваше дело". ВСЁ!!!! "ЕСЛИ БЫ сейчас была ВОВ, то война длилась бы не 4 года, а 104.." - сейчас не Вторая Мировая, а ТРЕТЬЯ!!!! Запомните это наконец!!!.