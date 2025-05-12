Кощунство в день Победы Всё случилось в мае 2025 года, аккурат в 80-ю годовщину Победы. Двое подростков, как пишут, дети мигрантов, сорвали Георгиевский флаг, который висел в жилом комплексе.
Дети приезжих сорвали Георгиевским флаг и растоптали. Что с ними будет?
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Они и в Узбекистане раком или и пытались сорвать шествие Бессмертного Полка на мемориале Братские Могилы в Ташкенте. Где вы здесь видели детей. Это шакалята, а родители их - шакалы-выродки, потомки каких-нибудь обиженных советской власть байчиков-кровопийц....
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Все это поганое зверье пинками из России
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13 мин.
людмила михайлик
Не работают родители и школа, штраф и депортация
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12 мин.
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