Дети приезжих сорвали Георгиевским флаг и растоптали. Что с ними будет?

Ксюша Кирьязис

Они и в Узбекистане раком или и пытались сорвать шествие Бессмертного Полка на мемориале Братские Могилы в Ташкенте. Где вы здесь видели детей. Это шакалята, а родители их - шакалы-выродки, потомки каких-нибудь обиженных советской власть байчиков-кровопийц....