Вишня маринованная с ванилью

Всегда мариновала вишню с косточкой. В этом рецепте ягода без нее. Ну, а что, есть же оливки с косточками и без.
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