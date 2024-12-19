Сельское хозяйство как драйвер экономики: Путин о перспективах отрасли

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики России, и успехи, которые достигают работники этой сферы, не могут не радовать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.