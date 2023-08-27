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Великая страна и убогий огрызок

Великая страна и убогий огрызок

Я узнал, что у меняЕсть огромная семья…Я родился в СССР. И у меня была огромная страна. Поскольку я с маленького активно занимался спортом, то уже в семь лет ездил на соревнования.

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Комментарии
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Н
Нина
Не все конечно. И их очень жаль. Особенно возрастных, до слез. Но с Божей помощью Россия освободит от ига.
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10 час.
Александр Романов
Только паспорт России выдавать всем не надо торопиться, дебилов и здесь много.
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6 час.
Бендер Задунайский
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2 час.

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