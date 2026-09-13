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Царьград

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Психолог Галина Рейнталь выявила признаки зависимости от спорта

Психолог Галина Рейнталь выявила признаки зависимости от спорта

Семейный психолог Галина Рейнталь раскрыла признаки зависимости от спорта: тренировки через боль, постоянное увеличение нагрузки и отказ от социального общения.

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