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После обращения югорчанки к президенту губернатор ХМАО Кухарук объявил о новых мерах господдержки многодетных семей

После обращения югорчанки к президенту губернатор ХМАО Кухарук объявил о новых мерах господдержки многодетных семей

После выступления на прямой линии президента Владимира Путина жительницы ХМАО, которая подняла проблемы многодетных семей, губернатор Руслан Кухарук объявил о новых мерах господдержки этой категории югорчан.

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