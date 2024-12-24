После обращения югорчанки к президенту губернатор ХМАО Кухарук объявил о новых мерах господдержки многодетных семей

После выступления на прямой линии президента Владимира Путина жительницы ХМАО, которая подняла проблемы многодетных семей, губернатор Руслан Кухарук объявил о новых мерах господдержки этой категории югорчан.
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