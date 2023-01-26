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Леонтьев об 1:2 Б от «Амура»: «Вязкая, упорная игра. «Нефтехимик» мог в концовке взять и два очка»

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Амуром» (1:2 Б). «Вязкая игра была, упорная, все очень тяжело.

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