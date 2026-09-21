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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вудбридж о критике системы подготовки юниоров в Австралии: «Раздражает, когда люди не обращают внимания на факты и опираются на чужие мнения»

Экс-первая ракетка мира в паре Тодд Вудбридж ответил на критику системы подготовки молодых игроков в Австралии.

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