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Политика как она есть

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«Тефлоновый Марк и курьезы Трампа»: Почему Россию не впечатлил саммит НАТО

«Тефлоновый Марк и курьезы Трампа»: Почему Россию не впечатлил саммит НАТО

Трамп заявил, что у него нет сроков окончания конфликта на Украине, перепутал Путина с Зеленским, а Японию с Ираном, при этом переданную Киеву «крутую» лицензию на Patriot российские эксперты сочли «подачкой», которая не изменит ход СВО.

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Комментарии
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Андрей Михайлов
«это была отличная встреча, в зале царила атмосфера любви и единства», - глубокомысленно заметил трамп, - &quot;я почувствовал огромную любовь к себе западных лидеров. вы все здесь замечательно вылизали мне задницу. я доволен&quot;, - как-бы резюмировал главпиндос. следует отметить, что и &quot;полутораметровый&quot; уже почти исправился. и ему дали лизнуть самое почетное место - главное очко мира. с чем он прекрасно справился и получил обещание получать обещания дальше. в общем, все справились на 5+. чудесный вышел саммит. да
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Игорь
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4 н.
Игорь
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4 н.