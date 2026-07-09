Трамп заявил, что у него нет сроков окончания конфликта на Украине, перепутал Путина с Зеленским, а Японию с Ираном, при этом переданную Киеву «крутую» лицензию на Patriot российские эксперты сочли «подачкой», которая не изменит ход СВО.
«Тефлоновый Марк и курьезы Трампа»: Почему Россию не впечатлил саммит НАТО
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Андрей Михайлов
«это была отличная встреча, в зале царила атмосфера любви и единства», - глубокомысленно заметил трамп, - "я почувствовал огромную любовь к себе западных лидеров. вы все здесь замечательно вылизали мне задницу. я доволен", - как-бы резюмировал главпиндос. следует отметить, что и "полутораметровый" уже почти исправился. и ему дали лизнуть самое почетное место - главное очко мира. с чем он прекрасно справился и получил обещание получать обещания дальше. в общем, все справились на 5+. чудесный вышел саммит. да
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Игорь
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Игорь
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