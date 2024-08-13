Судьи ВСП отклонили ходатайство адвоката Адрианы Бецишор

Судьи Высшей судебной палаты (ВСП) отклонили ходатайство о передаче дела в другой суд равной инстанции, поданное адвокатом бывшего заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Адрианы Бецишор, в отношении которой суд первой инстанции обязал Союз адвокатов Молдовы (САМ) вынести решение о допуске к адвокатской деятельности, но САМ обжаловал это решение.