Тайный избранник Паулины Андреевой: новый мужчина — двойник Федора Бондарчука

Актриса нашла свое счастье с мужчиной, невероятно похожим на экс-мужа. Паулина Андреева Кадр YoutubeНовый возлюбленный Паулины Андреевой соцсетиСовсем недавно Паулина Андреева развелась с Федором Бондарчуком, а теперь в ее личной жизни наметилась новая глава.
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