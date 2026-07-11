Тайный избранник Паулины Андреевой: новый мужчина — двойник Федора Бондарчука

Актриса нашла свое счастье с мужчиной, невероятно похожим на экс-мужа. Паулина Андреева Кадр YoutubeНовый возлюбленный Паулины Андреевой соцсетиСовсем недавно Паулина Андреева развелась с Федором Бондарчуком, а теперь в ее личной жизни наметилась новая глава.