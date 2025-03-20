Атака БПЛА в Энгельсе: повреждены окна в школе и детских садах

В Энгельсе, Саратовская область, атака БПЛА привела к повреждению окон в двух детских садах и школе. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что занятия в городе временно переведут на дистанционное обучение, пострадавших среди сотрудников и детей нет.