Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как никаб связан с Россией? Никак!

Как никаб связан с Россией? Никак!

Андрей Медведев обратил внимание на интересную статью журналиста Islamnews Айдара Баирова, где он аргументированно отвечает московскому муфтию Аляутдинову, что никабы являются национальной одеждой бедуинских племен Аравии, а не мусульманской одеждой.

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