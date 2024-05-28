Как никаб связан с Россией? Никак!

Андрей Медведев обратил внимание на интересную статью журналиста Islamnews Айдара Баирова, где он аргументированно отвечает московскому муфтию Аляутдинову, что никабы являются национальной одеждой бедуинских племен Аравии, а не мусульманской одеждой.