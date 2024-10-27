Губернатор Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия" и президент хоккейного клуба "Трактор" Алексей Текслер 26 октября наконец-то соблаговолил прервать свой отпуск (злые языки клевещут, что Алексей Леонидович грелся на солнышке в Объединённых Арабских Эмиратах), поехал в райцентр Коркино и провёл заседание оперативного штаба по ситуации в городе.
После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Что значит "социализация цыган"?!! Он их работать заставит, или будет лекции читать о порядочности и все такое подобное. Перевоспитывать!! А они все прямо сразу все поймут и примут... САЖАТЬ В ТЮРЬМУ НУЖНО за убийства и наркоторговлю!!
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11 час.
Борис Сторублевцев
Этого смешного губера отдать в табор на перевоспитание , только так можно исправить застой в его мозгах
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8 час.
Бобкина Татьяна
Думаю, Генпрокуратура и др. органы должны разобраться на какие средства построены цыганские особняки и дома и машины Челябинских чиновников.Ту даже ребенок понимает , что эти две структуры тесно связаны.
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5 час.
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