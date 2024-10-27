После массовых волнений в Коркино губернатор поручил провести «социализацию цыган»

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лина любимцева

Что значит "социализация цыган"?!! Он их работать заставит, или будет лекции читать о порядочности и все такое подобное. Перевоспитывать!! А они все прямо сразу все поймут и примут... САЖАТЬ В ТЮРЬМУ НУЖНО за убийства и наркоторговлю!!