Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Заброшенный дачный участок представляет собой проблему не только для его владельца. Высокая сухая трава, мусор, заросшие территории и разрушенные постройки могут создавать неудобства и реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период, заявил заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).