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ДумаТВ

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Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Заброшенный дачный участок представляет собой проблему не только для его владельца. Высокая сухая трава, мусор, заросшие территории и разрушенные постройки могут создавать неудобства и реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период, заявил заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

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Комментарии
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Владимир Морж
А как избавиться от участка? Сил на него нет, подарить местным властям без них нельзя, продать - если только приплатить...
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1 м.