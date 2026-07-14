Чернышов: на заброшенный участок можно жаловаться в Росреестр

Заброшенный дачный участок представляет собой проблему не только для его владельца. Высокая сухая трава, мусор, заросшие территории и разрушенные постройки могут создавать неудобства и реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период, заявил заместитель Председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
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