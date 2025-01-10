Экс-тренер «Зенита»: В команде хватает руководителей, спортдиректор не нужен

Борис Рапопорт объяснил, как принимаются управленческие решения в клубе из Санкт-Петербурга. Бывший спортивный директор и главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт, оценивая факт назначения на пост спортивного директора «Спартака» испанца Франсиса Кахигао, отметил, что в петербургском клубе такой должности нет.
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